В США пригрозили ответить, если Россия совершала кибератаки против Украины

Если найдётся подтверждение причастности России к хакерским атакам против Украины, США и их союзники подготовят подходящий ответ, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS. Он также сказал, что США вместе с союзниками готовы к любым действиям России.

Если окажется, что Россия провела кибератаки против Украины, если это продолжится в предстоящий период, то мы будем работать с союзниками над подходящим ответом, — сказал он.

Однако Салливан не спешит обвинять Россию к киберпреступлениях, заявляя, что власти США эти атаки пока ни с кем не связывают.

Нам необходимо выяснить это. <...> Я не буду удивлён, если это в итоге будет связано с Россией. Давайте сначала выясним, а затем определим, что делать в дальнейшем, — заявил он.

Помощник Байдена также заявил, что если Россия готова встать на путь дипломатии в решении конфликтов, то и США, в свою очередь, выберут такой же путь. Однако если Россия предпримет шаги к вторжению и эскалации конфликта, то американская сторона также будет готова к таким действиям, имея в своём арсенале ответ на подобные действия, который способен ослабить стратегическую позицию России.

Россия не имеет отношения к кибератакам на государственные сайты Украины, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью с телеканалом CNN. Он добавил, что в России знают, что в Киеве говорят о «руке Москвы», но такие обвинения бездоказательны. Спикер подчеркнул, что Российская сторона привыкла к постоянным обвинениям со стороны Украины, даже в плохой погоде в своей стране.