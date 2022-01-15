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В Кремле заявили о непричастности РФ к кибератакам на сайты Украины

Песков: РФ непричастна к кибератакам на сайты Украины
04:44, 16 января 2022
В Кремле заявили о непричастности РФ к кибератакам на сайты Украины Дмитрий Песков Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия непричастна к кибератакам на государственные сайты Украины. В России знают, что в Киеве говорят о «руке Москвы», но такие обвинения бездоказательны, отметил он в беседе с телеканалом CNN.

Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам. Мы почти привыкли к тому, что украинцы во всем обвиняют Россию, даже в плохой погоде в своей стране, — подчеркнул Песков.

О кибератаке на сайты госорганов Украины стало известно утром 14 января. Из-за хакерской атаки не работали сайты ряда министерств.

Ранее стало известно, что Министерство культуры и информационной политики Украины обвинило Россию в хакерских атаках на государственные сайты страны. В ведомстве назвали массовый сбой в работе интернет-ресурсов «психологической атакой на украинцев на фоне неудачных переговоров РФ с США и НАТО».

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