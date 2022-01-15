В Кремле заявили о непричастности РФ к кибератакам на сайты Украины

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Эксперты английского издания The Economist заявили о том, что мир находится на грани «ужасной войны» двух сверхдержав. По данным издания, США и КНР находятся на грани масштабного вооружённого конфликта, об этом свидетельствует большое количество самолётов и кораблей у границ каждой из сторон.

Америка и Китай находятся в одном военном происшествии от катастрофы. <...> В Пекине учёные и официальные лица говорят когда, а не о том, произойдёт ли ещё одна авария. Затем они...