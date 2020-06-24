США пригласят КНР на второй раунд переговоров в Вене

https://static.news.ru/photo/e0361e6c-b648-11ea-bb49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press

В конце июля или в начале августа могут состояться очередные переговоры по стратегической стабильности, на которые Вашингтон собирается вновь пригласить Пекин. Об этом сообщил американский спецпредставитель по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Данное заявление он сделал на пресс-конференции в режиме онлайн по итогам переговоров.

Прошли очень откровенные дискуссии и, как я вчера сказал, был достигнут прогресс по запуску рабочих групп. И мы запланировали на конец июля или, возможно, на начало августа второй раунд в Вене. Мы ожидаем, что Китай снова будет приглашён посетить переговоры, — сказал Биллингсли.

Пекин ответил отказом на первое приглашение Вашингтона. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин до этого заявила, что Китай не намерен участвовать в переговорах с Россией и Соединёнными Штатами по ядерному оружию. Она также отметила, что Вашингтон постоянно вмешивает Пекин в вопрос о продлении российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Консультации между США и Россией по вопросам стратегической стабильности состоялись в переговорном зале в Palais Niederoesterreich в Вене 22-23 июня. Делегацию РФ возглавил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, а главой американской делегации был Биллингсли. Стороны обсудили продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3). Он был подписан в 2010 году и истекает в феврале 2021 года, поддержание стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия ДРСМД. В ходе консультаций представители Москвы и Вашингтона также подтвердили запуск рабочей группы по космосу.

Как писал NEWS.ru, ранее глава делегации США опубликовал в соцсетях кадр с переговоров по контролю над вооружениями в Вене, который вызвал множество вопросов, а потом оказался постановкой.