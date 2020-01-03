https://static.news.ru/photo/22a860aa-2ded-11ea-b300-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jerzy Dabrowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Соединённые Штаты должны любой ценой избегать войны с Ираном, но при этом сдерживать влияние Исламской Республики на Ближнем Востоке. Об этом заявил политобозреватель издания American Conservative Курт Миллс, комментируя ситуацию в регионе после убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани.

Выступая в эфире телекомпании Fox News, он задался вопросом , не вовлекают ли США мир в новую большую войну.

Иран представляет проблему для США и для американских союзников в регионе, однако он не создаёт угрозу самому существованию США, как Россия или Китай, — отметил Миллс.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американский сенатор-демократ Крис Мерфи назвал Касема Сулеймани врагом США. Однако он считает, что убийство без какого-либо разрешения Конгресса второго человека в иранской власти может послужить поводом к крупной войне на Ближнем Востоке.