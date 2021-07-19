США, НАТО и ЕС обвинили Китай в кибератаке

США, НАТО и Евросоюз обвинили Китай в проведении кибератаки через уязвимость в программном обеспечении (ПО) Exchange Server американской корпорации Microsoft. Об этом сообщает CNBC.

По данным издания, члены ЕС решительно осудили действия КНР. В свою очередь, НАТО призвала все государства, включая Китай, выполнять свои международные обязательства и ответственно действовать в области киберпространства.

Власти США практически уверены в том, что за этой кибератакой стоят злоумышленники, якобы связанные с Министерством государственной безопасности КНР. По мнению американцев, Китай сознательно использует киберпреступников-контрактников для проведения несанкционированных киберопераций по всему миру.

Ранее американский специалист по компьютерной безопасности BleepingComputer Лоренс Абрамс выяснил, что сайты, связанные с предположительно российской хакерской группировкой REvil, перестали отвечать на запросы. Эксперты из США предполагают, что хакеры свернули свою деятельность после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, в котором они в том числе обсуждали кибератаки.