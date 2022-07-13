Союзные войска ЛНР и России вошли на окраины Соледара, заявил помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев. Он отметил, что в ближайшие несколько дней город может перейти под контроль ЛНР, передает ТАСС.
Приятная новость: наши войска успешно зашли в городскую черту Соледара и заставили вээсушников бежать в разные направления. <...> Похоже, что через пару дней Соледар будет свободен, — сказал Киселев.
Сегодня днем военкор Семен Пегов со ссылкой на источник на передовой сообщил, что воздушно-космические силы России уничтожили 72 неонациста под Соледаром. Сообщается, что предварительно места базирования нацформирований были обнаружены разведкой, затем по целям был произведен удар высокоточными ракетами.
В конце мая бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) рассказал NEWS.ru, что Соледар может стать существенной проблемой для ВС России. По его словам, в Соледаре существует целый подземный город со складами вооружений и штурм его по этой причине может затянуться.