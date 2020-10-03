Сотрудники офиса президента Литвы изолировались из-за приезда Макрона

https://static.news.ru/photo/242bc866-05ee-11eb-83bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Erikas Ovcarenko via www.imago-i/Global Look Press

По крайней мере пятеро сотрудников офиса президента Литвы Гитанаса Науседы ушли на самоизоляцию после визита французского лидера Эммануэля Макрона в республику, так как у членов сопровождавшей его делегации подтвердился COVID-19.

Как говорится в сообщении на сайте президента Литвы, в субботу, 3 октября, двое членов французской делегации, сопровождавшей Макрона во время визита в республику, сдали положительные тесты на COVID-19. Литовский центр общественного здоровья потребовал от сотрудников офиса президента Литвы, имевших «опасные контакты» с этим людьми, уйти на самоизоляцию и сдать тесты на коронавирус.

Отмечается, что врачи не посчитали обязательной изоляцию президента Литвы Гитанаса Науседы и его супруги, однако они также сдадут тесты на COVID-19. В сообщении сказано, что в итоге на самоизоляцию уйдут пять сотрудников офиса президента Литвы. Офис Науседы также добавил, что все мероприятия в рамках визита Макрона в Литву проходили с неукоснительным соблюдением мер безопасности, эти меры сохраняются в офисе и сейчас.

Помещения в здании регулярно проветриваются и дезинфицируются. Дезинфекция помещений в президентском дворце будет проведена в воскресенье, — сказано в сообщении.

Как сообщал NEWS.ru, в начале октября президент Франции Эммануэль Макрон посетил Литву и Латвию, где встретился с руководством обеих стран. Основными темами обсуждения стали не только отношения как в двустороннем, так и в европейском формате, но и тема «отравления Навального», санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко и ситуация в Нагорном Карабахе.

Макрон, в частности, объяснил отсутствие имени Лукашенко в санкционном списке Евросоюза, а также заявил, что отсутствие диалога между Европой и РФ по вопросам разоружения было ошибкой.

В ходе встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой Макрон сказал, что «считает очевидной» попытку убийства Навального и «требует от России объяснений» по этому поводу.