Сотрудники офиса президента Литвы изолировались из-за приезда Макрона

По крайней мере пятеро сотрудников офиса президента Литвы Гитанаса Науседы ушли на самоизоляцию после визита французского лидера Эммануэля Макрона в республику, так как у членов сопровождавшей его делегации подтвердился COVID-19.
Как говорится в
Отмечается, что врачи не посчитали обязательной изоляцию президента Литвы Гитанаса Науседы и его супруги, однако они также сдадут тесты на COVID-19. В сообщении сказано, что в итоге на самоизоляцию уйдут пять сотрудников офиса президента Литвы. Офис Науседы также добавил, что все мероприятия в рамках визита Макрона в Литву проходили с неукоснительным соблюдением мер безопасности, эти меры сохраняются в офисе и сейчас.
Помещения в здании регулярно проветриваются и дезинфицируются. Дезинфекция помещений в президентском дворце будет проведена в воскресенье, — сказано в сообщении.
Как сообщал NEWS.ru, в начале октября президент Франции Эммануэль Макрон посетил Литву и Латвию, где встретился с руководством обеих стран. Основными темами обсуждения стали не только отношения как в двустороннем, так и в европейском формате, но и тема «отравления Навального», санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко и ситуация в Нагорном Карабахе.
Макрон, в частности, объяснил отсутствие имени Лукашенко в санкционном списке Евросоюза, а также заявил, что отсутствие диалога между Европой и РФ по вопросам разоружения было ошибкой.
В ходе встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой Макрон сказал, что «считает очевидной» попытку убийства Навального и «требует от России объяснений» по этому поводу.
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