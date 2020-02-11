Госдепартамент США рекомендовал сотрудникам консульства в Гонконге, чьё присутствие не обусловлено чрезвычайной необходимостью, вернуться на родину. С ними разрешено выехать и их семьям.
Решение принято на фоне вспышки пневмонии, которая вызвана коронавирусом,
При этом подчёркивается, что Госдеп не обязывает служащих консульства покидать Гонконг.
По состоянию на утро 11 февраля в Китае и в других странах заразились свыше 43 тысяч человек, порядка четырёх тысяч — почти каждый десятый — выздоровели. Больше тысячи пациентов скончались.
Тем временем, как писал NEWS.ru, коронавирус, до сих пор известный как 2019-nCoV, получил официальное название — Covid-2019. При этом, как заявили во Всемирной организации здравоохранения, первые образцы вакцины от вируса могут быть готовы через полтора года.
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