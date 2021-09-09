Сор из избы: США и Китай почистили завалы в отношениях

Семимесячное отсутствие прямых коммуникаций между руководителями двух крупнейших экономик мира и главными геополитическими соперниками привело к накоплению определённой «энтропии» в их отношениях, «почистить» которую президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин попытались за полтора часа, что длился их разговор.

Этот диалог в Белом доме назвали «широкой стратегической дискуссией».

Джо Байден White House/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS

Президент Байден подчеркнул неизменный интерес США к миру, стабильности и процветанию в Индо-Тихоокеанском регионе и мире в целом. Оба лидера обсудили ответственность обеих стран за то, чтобы их конкуренция не перерастала в конфликт, — говорится в заявлении Белого дома.

В Соединённых Штатах нынешнее состояние двусторонних отношений видят как «патовое» и самое холодное за много десятилетий. Нынешний год это состояние только усугубил: Китай и США с азартом «троллят» друг друга по каждому поводу, вводят взаимные санкции и по-иному вставляют друг другу шпильки. Впрочем, в Пекине соблюдают все «китайские церемонии» в общении с оппонентами.

Китай и США продемонстрировали стратегическую смелость, политическую откровенность и глубокое видение, чтобы как можно скорее вернуть двусторонние отношения в правильное русло стабильного развития, — заявили в Пекине.

Среди тем, где Вашингтон и Пекин с трудом находят общий язык и где поэтому требуется регулярная «уборка», — климатические изменения, пандемия коронавируса, права человека и, разумеется, глобальная экономика, где две политически оппонирующие друг другу сверхдержавы связаны, как сиамские близнецы. А в последние недели к этим «патовым» темам добавился Афганистан, когда Пекин прямо предупредил, что Соединённым Штатам не следует рассчитывать на китайскую поддержку в установлении контактов с новым правительством в Кабуле.

В Белом доме поэтому прокомментировали позитивное заявление Си Цзиньпина по итогам переговоров даже не с, используя дипломатический штамп, осторожным оптимизмом, а с осторожностью без оптимизма.

Мы будем судить [о намерениях Пекина] по его делам, — резюмировали в Белом доме, добавив, что видят хороший знак в том, что жёсткая риторика Пекина не транслируется в какие-либо реальные недружественные акции.

Итоги переговоров Джо Байдена и Си Цзиньпина лишний раз показали, что Соединённым Штатам в противостоянии с КНР приходится занимать столь непривычную для них оборонительную позицию, сказал NEWS.ru доктор политических наук Алексей Фененко.

Американцы с 2010-го говорят о необходимости стратегии сдерживания Китая, огораживания его поясом в виде стран — союзников США в Восточной Азии, ведут против Пекина торговую войну. Алексей Фененко доцент факультета мировой политики МГУ доцент факультета мировой политики МГУ

Такая политика Вашингтона естественным образом привела к тому, что в Пекине, при всей склонности китайцев к компромиссам, не бросаются очертя голову во внезапно раскрывшиеся объятия Байдена — ведь стратегию сдерживания Китая объявил не кто иной, как Барак Обама, у которого нынешний хозяин Белого дома был вице-президентом.

Если это ещё не холодная война 2.0, то точно — новая биполярность, где место антиамериканского полюса, освобождённое Советским Союзом, с удовольствием заняла КНР. Природа не терпит пустоты.

Си Цзиньпин Xie Huanchi/XinHua/Global Look Press

США отдают себе отчёт, что как-то радикально повлиять на поведение, а тем более на идеологические основы политики Китая они не в состоянии. Предел возможностей Вашингтона -— это политика сдерживания, в которой Запад поднаторел за годы противостояния с СССР и которую Соединённым Штатам приходится снова доставать со склада политического вторсырья. Весьма символично, что противостоящая ныне США сверхдержава имеет почти такой же флаг, как и сошедший с дистанции Советский Союз.

Китай подхватил выроненный СССР флаг второй сверхдержавы — флаг, который для американцев внешне почти неотличим. Поэтому и их политика в отношении Пекина является почти точно копией той, какую они вели против Советского Союза. Разница лишь в том, что США и СССР не были так тесно связаны экономически, как США и Китай, — говорит политолог.

С февраля, когда новоизбранный президент Байден первый раз общался с китайским руководителем тет-а-тет, особого прогресса в сближении их позиций не отмечено. И если требования США к Китаю сделать более прозрачными исследования происхождения нового коронавируса ещё так или иначе, со скрипом, принимаются в Пекине, то когда речь заходит о правах человека, это напоминает разговор двух глухих.