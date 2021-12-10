Соцопрос показал отношение украинцев к России

Большинство украинцев считает Россию враждебной для Украины страной, при этом половина хочет ввести визы для россиян. Главными союзниками в республике называют Канаду, Литву и Польшу. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого социологической группой «Рейтинг».

Большинство опрошенных (72%) считают Россию враждебной страной, только 12% — союзной, — говорится в отчёте.

При этом идею введения виз с Россией поддерживают 52% респондентов, в то время как против 44%. Отмечается, что выросла доля тех, кто считает враждебной страной Белоруссию, их теперь 48%, в то время как год назад к числу враждебных стран республику относили только 22% опрошенных украинцев.

Что касается союзников Украины, то таковыми опрошенные считают Канаду, Литву, Польшу и Великобританию, а также США и Турцию. Несколько меньше считают союзниками Фрaнцию, Германию и Китай, последний считают скорее нейтральной страной. При этом отношение к Турции и Вeликобритании за последний год изменилось в лучшую сторону.

Ранее украинцев возмутило предложение немецкого дипломата Вольфганга Ишингера брать пример с Финляндии в плане отношений страны с НАТО. Представитель Германии напомнил, что эта страна входит в состав ЕС, но не является членом НАТО.