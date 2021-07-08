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СМИ раскрыли подробности нападения на президента Гаити

14:43, 08 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В президента Гаити Жовенеля Моиза, который скончался 7 июля, стреляли 12 раз. Об этом сообщает портал Juno7.

По данным издания, пули попали в левое ухо, лоб, живот, правую руку и левую ногу. Также у главы государства была сломана левая нога, а левый глаз отсутствовал. При этом никто из сотрудников личной охраны Моиза не пострадал. 

Дом президента находился в полном беспорядке. В зале заседаний, столовой и спальне были видны пулевые отверстия.

Трагедия произошла в ночь на среду, 7 июля. Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на резиденцию. Его супруга находится в критическом состоянии. По мнению властей страны, нападение совершил вооружённый отряд, состоявший из иностранцев. Полиция ликвидировала четверых подозреваемых в убийстве президента Гаити, ещё двое задержаны.

Ранее экс-глава Национального учредительного собрания Венесуэлы и первый заместитель председателя правящей Единой социалистической партии Диосдадо Кабельо заявил, что ответственность за убийство президента Гаити лежит на США. Политик добавил, что Венесуэла окажет поддержку народу Гаити.

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