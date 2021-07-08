СМИ раскрыли подробности нападения на президента Гаити

В президента Гаити Жовенеля Моиза, который скончался 7 июля, стреляли 12 раз. Об этом сообщает портал Juno7.

По данным издания, пули попали в левое ухо, лоб, живот, правую руку и левую ногу. Также у главы государства была сломана левая нога, а левый глаз отсутствовал. При этом никто из сотрудников личной охраны Моиза не пострадал.

Дом президента находился в полном беспорядке. В зале заседаний, столовой и спальне были видны пулевые отверстия.

Трагедия произошла в ночь на среду, 7 июля. Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на резиденцию. Его супруга находится в критическом состоянии. По мнению властей страны, нападение совершил вооружённый отряд, состоявший из иностранцев. Полиция ликвидировала четверых подозреваемых в убийстве президента Гаити, ещё двое задержаны.

Ранее экс-глава Национального учредительного собрания Венесуэлы и первый заместитель председателя правящей Единой социалистической партии Диосдадо Кабельо заявил, что ответственность за убийство президента Гаити лежит на США. Политик добавил, что Венесуэла окажет поддержку народу Гаити.