СМИ назвали «наказание» для Украины после открытия «Северного потока — 2»

Открытие газопровода «Северный поток — 2» лишит Украину надежды на широкое международное «возмущение» в связи с новыми для неё обстоятельствами. Об этом написал обозреватель Джон Рюль в статье для журнала National Interest.

По мнению автора, благодаря проекту Москвы Европа остаётся сильно зависимой от российского газа. При этом новый газопровод ставит под угрозу всю энергетическую, экономическую и национальную безопасность Центральной и Восточной Европы, включая Украину и Польшу.

Поскольку Россия скоро сможет наказать Украину, ограничивая транзит газа через нее и тем самым не задевая интересы своих важных западноевропейских клиентов, желание ЕС выступать в качестве посредника поубавится, — написал Рюль.

Журналист также считает, что из-за будущего серьёзного, по его предположениям, сокращения транзита российского газа Киев может понести не только экономические потери, но и также лишит себя доступа к жизненно важному источнику энергии.

Ранее Украина призналась, в чём причина провала борьбы с «Северным потоком — 2».