«Смертоносная комбинация»: ВСУ не могут ответить артиллерии и БПЛА России infoBRICS: ВСУ не могут противостоять комбинации из дронов и артиллерии России

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины не могут ничего противопоставить синхронной работе российских беспилотников и артиллерии в зоне спецоперации, сообщил военный эксперт Драго Босник в статье для InfoBRICS. По его словам, защищаться против такой «смертоносной комбинации» невозможно.

Возможности Москвы в области беспилотной войны превзошли все ожидания как внутри страны, так и за рубежом. Как упоминалось ранее, дополняя дронами свое артиллерийское доминирование, Россия создала, возможно, самую смертоносную комбинацию на современном (и будущем) поле боя, поскольку против этого практически нет реальной защиты, — подчеркнул Босник.

России удалось решить проблему производства беспилотников, которая возникла после распада Советского Союза, уточнил эксперт. Москва, по его мнению, активно модернизирует высокотехнологичные вооружения и не собирается останавливаться.

Последние улучшения включают увеличение использования новых гиперзвуковых ракет, истребителей нового поколения и дронов-камикадзе, запускаемых из РСЗО, — говорится в статье.

Ранее стало известно, что по оценкам военных экспертов, российская армия уничтожила уже все образцы боевой техники НАТО, которые поставлялись на Украину. В этот список вошли американские танки M1A1 Abrams, броня которых, как выяснилось, не выдерживает российских противотанковых ракет. Также армия России уничтожила высокотехнологичную шведскую самоходную артиллерийскую установку Archer. Ее поразили беспилотником «Ланцет».