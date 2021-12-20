Всемирный экономический форум в Давосе отменили из-за «омикрон»-штамма

Всемирный экономический форум в Давосе отменён из-за напряжённой ситуации с распространением «омикрон»-штамма коронавируса. Мероприятие переносится на лето, сообщается на сайте ВЭФ. Форум должен был пройти в Швейцарии в январе 2022 года.

Всемирный экономический форум отложит своё ежегодное собрание в Давосе, Швейцария, в свете сохраняющейся неопределённости в отношении вспышки вируса «омикрон», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятие, которое должно было состояться с 17 по 21 января 2022 года, переносится на начало лета.

Вместо традиционного форума участники примут участие в сессии State of the World, которая соберёт мировых лидеров в режиме онлайн.

Организаторы уже второй год подряд откладывают проведение Всемирного форума в Давосе из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Как сообщалось ранее, на данный момент медики не имеют точного представления, как себя ведёт «омикрон»-штамм коронавируса. Для более точных прогнозов следует подождать две-три недели, заявил вирусолог Анатолий Альтштейн. Пока невозможно определить уровень смертности от новой мутации COVID-19, так как она появилась недавно.