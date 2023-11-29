Сийярто объяснил невозможность принятия Украины в НАТО Сийярто: вступление Украины в НАТО привело бы к третьей мировой войне

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Украина сейчас не может стать членом НАТО, потому что это привело бы к третьей мировой войне, заявил глава МИД Венгрии Сийярто по итогам заседания министров иностранных дел стран Североатлантического альянса. По его словам, которые приводит портал mandiner.hu, Киев нарушает права нацменьшинств.

Существует консенсус в отношении того, что в настоящее время это (принятие Украины в НАТО. — NEWS.ru) немыслимо, поскольку может привести к развязыванию третьей мировой войны, — сказал он.

Кроме того, он подчеркнул, что Киев не получит приглашения в военный блок на следующем саммите. Сийярто напомнил позицию Венгрии о необходимости избегать прямого участия НАТО в конфликте на Украине.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военный блок и власти Украины подписали программу сотрудничества на 2024 год. Одним из положений программы является совместимость сил Украины и Альянса. Он добавил, что на заседании Совета Украина — НАТО обсуждались реформы, которые необходимо провести украинским властям для сближения с Блоком. В числе прочего речь шла о реформировании системы военных закупок и разведслужб.

Как отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, ВСУ де-факто становятся войсками НАТО. По его словам, речь идет о подходах к управлению армией и ее технических возможностях.