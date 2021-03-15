Швеция прервала вакцинацию населения препаратом AstraZeneca

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Управление здравоохранения Швеции приостановило вакцинацию населения страны от коронавируса препаратом AstraZeneca. Этому поспособствовали выявленные у вакцины побочные эффекты, в частности вероятность образования тромбов после её применения.

Вакцинация AstraZeneca приостановлена в качестве меры предосторожности в ожидании расследования EMA (Европейское агентство по лекарственным средствам — прим. NEWS.ru), — говорится в пресс-релизе ведомства.

Государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнель отметил, что вакцинация препаратом приостановлена в качестве меры предосторожности. В сообщении он отметил, что вакцина «хорошо известна», однако на текущий день важно ограничить её использование, «пока агентство не выяснит, могут ли эти явления быть связаны с вакцинацией».

Стоит заметить, что при применении вакцины в Швеции у пациентов не возникали тромбы. Тем не менее, в стране решили не рисковать здоровьем граждан.

Вакцинацию препаратом от компании AstraZeneca приостановили в понедельник в Италии. До этого от использования вакцины AstraZeneca временно отказались на территории Германии, в Нидерландах.

На текущий день препарат не используют Дания, Исландия, Румыния, Болгария, Португалия, Латвия, а также Таиланд. Ирландский национальный консультативный совет по иммунизации также рекомендовал приостановить использование в стране британско-шведской вакцины. От препарата отказались и во Франции, писал NEWS.ru.