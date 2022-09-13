Шмыгаль признался в дефиците бюджета Украины на 2023 год Шмыгаль: в бюджете Украины на 2023 год предусмотрено превышение расходов над доходами

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Проект государственного бюджета Украины на 2023 год предусматривает доходы государства на уровне 1,28 трлн гривен (около $34,6 млрд), расходы — на уровне 2,57 трлн гривен (около $69,9 млрд). Таким образом ежемесячный дефицит бюджета оценивается в $3 млрд. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, его слова приводит РИА Новости.

В 2023 году наши собственные доходы составят 1,28 триллиона гривен, тогда как расходы запланированы на уровне 2,57 триллиона гривен. Соответственно, ежемесячный дефицит бюджета на следующий год мы оцениваем более чем в 3 миллиарда долларов, — сказал глава кабмина.

В свою очередь депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале сообщил, что проект бюджета Украины предусматривает 1,316 трлн гривен (около $40 млрд) заимствований.

Государственные заимствования — 1,516 триллиона гривен. 94% заимствований планируется взять из внешних ресурсов, — написал депутат.

Кабинет министров одобрил проект бюджета Украины на 2023 год во вторник, 13 сентября.

Ранее председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что социальная направленность российского бюджета на 2023–2025 годы поддержится в приоритетном порядке, что позволит обеспечить неуклонный рост благосостояния населения страны, несмотря на внешние вызовы. По его словам, несмотря на серьезные санкции, бюджет РФ на 2023–2025 годы будет формироваться исходя из неплохой доходной базы.