https://static.news.ru/photo/4711c964-320b-11ea-94a0-fa163e074e61_660.jpg Алексей Данилов Фото: rnbo.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что двое пассажиров не сели в самолёт Boeing 737, потерпевший крушение в Тегеране.

Обращаю ваше внимание, что на рейс сели 167 человек. Два гражданина не сели на рейс, который отправлялся из Тегерана. СНБО имеет имена тех, кто сидел, — цитирует секретаря СНБО «Интерфакс».

Также он добавил, что эти лица не являются гражданами Украины.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Среди жертв трагедии 11 граждан Украины (в том числе 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, по 3 — ФРГ и Великобритании.

3 января во время ракетного обстрела силами США аэропорта Багдада (Ирак) был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани.

В ночь на 8 января в ходе операции «Мученик Сулеймани» Корпус стражей Исламской революции нанёс удары по занятым американскими военными базам в Ираке. Ракеты класса «земля — земля» были выпущены по базе Айн аль-Асад и базе в Эрбиле.

Как ранее писал NEWS.ru, глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову, главам МИДа, Минэкономразвития и Минтранса оценить безопасность полётов и туризма в районе Персидского и Оманского заливов после последних событий в регионе.