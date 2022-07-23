SANA: сирийские военные прогнали колонну американских военных

Фото: Михаил Алаеддин/РИА Новости

Военнослужащий сирийской армии

Сирийские военные в провинции Камышлы не пропустили американских военных на северо-востоке республики, сообщило агентство SANA. По его данным, военнослужащие просто прогнали колонну БТР, которая пыталась въехать в одну из местных деревень.

Военные на блокпосту в деревне Телль-Захаб прогнали колонну американских ВС из пяти БТР, пытавшуюся въехать в деревню, — говорится в публикации.

Отмечается, что такие случаи происходят часто. Причем в отдельных случаях инициатива прогнать американцев исходят не от военных, а от местных жителей.

Агентство отмечает, что Вооруженные силы США незаконным образом контролируют некоторые территории, которые расположены на севере и северо-востоке Сирии. В официальном Дамаске не раз говорили, что присутствие войск США можно назвать оккупацией, потому что американцы могут открыто красть в Сирии нефть.

Ранее стало известно, что трое военных погибли в результате воздушной атаки на столицу Сирии город Дамаск. Ещё семь человек получили ранения. По данным агентства SANA, атаку осуществил Израиль.