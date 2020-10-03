Саакашвили объяснил появление Кикабидзе в списке своей партии

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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили назвал актёра и певца Вахтанга Кикабидзе «политиком в хорошем смысле слова» и «визитной карточкой Грузии во всём мире». Кикабидзе возглавил список оппозиционной партии «Единое национальное движение» на парламентских выборах, которые пройдут в Грузии 31 октября.

Буба Кикабидзе — визитная карточка Грузии во всём мире, особенно на постсоветском пространстве. Он не только певец и актёр, он очень важный общественный деятель, политик в хорошем смысле слова и, самое главное, он большой патриот Грузии, — написал в Facebook Саакашвили.

Экс-президент Грузии также отметил, что противники партии, выражающие симпатию «советской России», уже объявили Кикабидзе «агентом врага и представителем оккупантов».

Как писал NEWS.ru, президент Грузии Саломе Зурабишвили выпустила указ о проведении парламентских выборов 31 октября. 31 августа в стране стартовала предвыборная кампания. Парламент Грузии в 2020 году будет избран по смешанной системе: 120 депутатов из 150 будут избраны по партийным спискам, а 30 — по мажоритарным округам. Проходным барьером для партий будет 1%, а для блоков — столько процентов, сколько субъектов войдут в объединение. В настоящее время в Грузии 77 депутатов избираются по партийным спискам, а 73 проходят по мажоритарным. Избирательный порог в стране составляет 5%.