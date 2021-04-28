«Рыло в пуху»: турки припомнили США все случаи массового истребления людей

https://static.news.ru/photo/c223f748-a85d-11eb-ac03-96000091f725_660.jpg Фото: snapshot-photography/B.Shamlo vi/Global Look Press

В ответ на признание президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи турецкая пресса собрала и опубликовала статистику массового истребления людей Соединёнными Штатами, начиная с 1800 года.

В Сети бурно отреагировали на действия СМИ, похвалив турков за то, что они «в их же дерьмо носом мокнули». Графику турецких журналистов опубликовал российский телеведущий Владимир Соловьёв.

Начинается список бесконечных бесчинств с геноцида коренного населения Америки — индейцев в 1800-х годах. Всего было уничтожено около 70 млн человек. После этого переселенцы из Европы убили более 35 млн чёрных рабов, завезённых из Африки для работы на белых.

Припомнили Штатам и Хиросиму с Нагасаки, Филиппины, Корею, Иран, Гватемалу, Кубу, Вьетнам, Чили, Аргентину и ещё с десяток войн и нападений, в результате которых погибли миллионы человек.

Убийцы миллионов людей — это просто дьяволы в человечном обличии, — написали пользователи в комментариях к посту.

«Эта страна построена на крови. Демократии никогда там не было и не будет. Демократия придумана богатыми, и только они и пользуются привилегиями», «Молодцы турки, вот бы нам с них пример брать», «Турки не в бровь, а в глаз! Сколько же народа ухайдокали...», — поддержали Турцию россияне.

Ранее NEWS.ru писал, что турецкая партия «Родина» (Vatan) провела митинг перед посольством Соединённых Штатов в Анкаре после признания президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи. На нём политики призвали признать Крым российской территорией.