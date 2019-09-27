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Вашингтон предлагал снять с Тегерана все санкции в обмен на переговоры. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани.

Канцлер ФРГ, премьер-министр Великобритании и президент Франции были в Нью-Йорке и все настаивали на том, чтобы эта встреча состоялась. И Америка сказала, что снимет санкции. Было вынесено на обсуждение, какие санкции будут сняты, и они ясно сказали, что отменят все санкции, — заявил Рухани по возвращении на родину с Генеральной ассамблеи ООН.

US proposed lifting all sanctions in exchange for talks, Iranian President Rouhani says https://t.co/gp0ALMAIeF — DAILY SABAH (@DailySabah) September 27, 2019

Политик отметил, что всё совершалось в неприемлемой манере. Иранский президент подчеркнул, что, даже если его страна хочет вести переговоры с американскими партнёрами в формате 5+1, нельзя предсказать, каким будет итог и результат переговоров.

Ранее News.ru писал, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп призвал Тегеран изменить своё поведение. В противном случае, по словам политика, санкции против Ирана будут лишь ужесточаться. Американский лидер заявил, что для властей Исламской Республики настало время прекратить угрожать другим странам и сконцентрироваться на строительстве собственной. Он также отметил, что США «никогда не верили в постоянных врагов» и готовы принять дружбу всех, кто искренне стремится к миру и уважению. Рухани в ответ заявил, что Иран столкнулся с экономическим терроризмом со стороны Штатов.