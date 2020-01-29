https://static.news.ru/photo/267a3a22-42c5-11ea-8495-fa163e074e61_660.jpg Хасан Рухани Фото: Iran'S President Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Ирана Хасан Рухани высказался о предложенном его коллегой из Соединённых Штатов Дональдом Трампом плане по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Политик считает, что «сделка века» является «самым гадким планом века».

Соответствующее заявление он сделал в Twitter. Пост глава государства сопроводил хештегом #DespicablePlan (#ГадкийПлан).

Достаточно этих глупых попыток. Самый гадкий план века, — написал он.

Enough of these foolish attempts. The Most Despicable Plan of the Century. #DespicablePlan — Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 29, 2020

28 января 2020 года Трамп обнародовал политическую часть своего плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века». План предусматривает «создание» палестинского государства (Вашингтон не признаёт легитимность уже существующего государственного образования) со столицей в Восточном Иерусалиме.

Израиль, согласно «сделке века», должен будет распространить свой суверенитет на территории Иорданской долины, Иудеи и Самарии (Западный берег реки Иордан), писал NEWS.ru.