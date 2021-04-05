Россиянок могут оштрафовать за фотосессию без одежды в ОАЭ

https://static.news.ru/photo/5cdf6cc4-9605-11eb-8c02-96000091f725_660.jpg Фото: Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance/Global Look Press

Дубайская полиция завела уголовное дело на девушек, которые снимались голыми на балконе одного из отелей. Нарушительницам, среди которых восемь россиянок, может грозить тюремный срок или штраф в размере пяти тысяч дирхамов (больше 100 тысяч рублей).

Силовики обвиняют девушек по статье о непристойных действиях (статья 361 местного уголовного кодекса), говорится на сайте полиции. При этом правоохранительные органы не сообщили подробностей о произошедшем.

Накануне полиция Дубая арестовала более 10 девушек, раздевшихся догола на балконе престижного отеля. Они танцевали и позировали на камеру, при этом участниц откровенной акции было хорошо видно с улицы: балкон был со стеклянными перегородками. Также позднее появилась информация, что одной из девушек оказалась дочь российского банкира.

Среди арестованных в Дубае туристок, танцевавших голышом на балконе, оказались россиянки. Они приехали в Объединённые Арабские Эмираты, чтобы сфотографироваться в стиле ню для сайта любителей «клубнички». Заказчиком откровенной фотосессии стал израильский интернет-портал для посетителей в категории 18+, который, в свою очередь, является филиалом американского сайта.

Сейчас посольство РФ в Эмиратах пытается разобраться в произошедшем и узнать о дальнейшей судьбе соотечественников. Обеспокоенные родственники задержанных россиян уже обратились в консульство, писал NEWS.ru.