Россия объявила румынского дипломата персоной нон грата

https://static.news.ru/photo/8ab1d3de-b267-11eb-a3f1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Помощник атташе по вопросам обороны посольства Румынии в Москве объявлен персоной нон-грата. Он должен покинуть страну в течение 72 часов. Об этом заявили в МИД РФ.

11 мая посол Румынии Кристиан Истрате был приглашён в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении персоной нон грата помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии капитана Г. Илиеску, — говорится в сообщении.

Такая мера является ответной на объявление Румынией 26 апреля персоной нон грата помощника военного атташе при посольстве России в Бухаресте.

В МИД Румынии заявили, что деятельность российского дипломата противоречит положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года, но в чём конкретно обвинялся российский дипломат, не уточнили. Перед высылкой российского военного атташе во внешнеполитическое ведомство Румынии был вызван посол РФ в Бухаресте Валерий Кузьмин.

После высылки российского дипломата официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посол Румынии в Москве Кристиан Истрате осведомлён о процедуре ответных мер на недружественные шаги в отношении России.

Серия взаимных выдворений дипломатов между европейскими государствами началась после того, как такое решение приняла Чехия. Страна обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Вслед за этим жест политической солидарности проявили и ряд других государств. Во всех случаях Москва отвечает зеркально.