Reuters: Киев наметил дату эвакуации мирных жителей с «Азовстали» Reuters: Киев наметил дату эвакуации мирных жителей с «Азовстали» на 29 апреля

Металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе / Фото Сергей Батурин/РИА Новости

Украина намерена в ближайшее время эвакуировать мирных жителей, которые скрываются с украинскими боевиками на металлургическом заводе «Азовсталь» в Мариуполе, передаёт Reuters со ссылкой на источники в офисе президента Украины. По данным агентства, операция запланирована на 29 апреля.

Сегодня (29 апреля. — NEWS.RU) планируется операция по выводу мирных жителей с завода, — сообщили изданию.

Ранее Зеленский заявил о готовности к переговорам по эвакуации с «Азовстали». Такое заявление он сделал по итогам встречи с генеральным секретарём ООН Антониу Гуттеришем, который подчеркнул, что сотрудники организации работают над вопросом эвакуации с Минобороны России и украинскими властями.

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что среди украинских националистов на территории «Азовстали» может находиться отставной генерал канадской армии. По его словам, группа ООН, которая готовится на данный момент для проведения эвакуации гражданских с «Азовстали», может иметь целью спасение «действующих военных стран НАТО, которые могли там оказаться».