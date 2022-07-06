Reuters: Борису Джонсону грозит отставка

Фото: Han Yan/XinHua/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Из-за отставки сразу двух британских министров премьер-министр страны Борис Джонсон может покинуть свой пост, пишет агентство Reuters. Отмечается, что главе правительства предстоит двухчасовой разговор с представителями парламентских комитетов в среду 6 июля. После встречи будет принято решение о будущем премьер-министра.

Я подозреваю, что нам придётся тащить его, брыкающегося и кричащего, с Даунинг-стрит. Но если мы должны сделать это, то мы это сделаем, — рассказал журналистам депутат из консервативной партии, который пожелал остаться неназванным.

В ходе встречи с комитетами глава Британии должен будет ответить на ряд вопросов.

Министры финансов и здравоохранения Великобритании Риши Сунак и Саджид Джавид ранее подали в отставку, пишет агентство Associated Press. Отмечается, что Джавид обвинил в своём уходе действующего премьер-министра Бориса Джонсона. По его словам, стране необходима «сильная и принципиальная Консервативная партия», а действия Джонсона этому не соответствуют. В Британии отставку сразу двух высокопоставленных чиновников связали со скандалом, который разразился из-за продвижения премьер-министром парламентария-консерватора Криса Пинчера, которого обвиняют в домогательствах.