Разведка РФ не нашла доказательств искусственного происхождения COVID-19

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Служба внешней разведки России (СВР) не располагает обоснованными и достоверными данными о том, что вызвавший пандемию коронавирус создан искусственно. Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

В связи с этим в ведомстве склонны полагать, что он имеет природное происхождение, отметил он.

При этом, по словам главы организации, для российских учёных, занятых борьбой с коронавирусной инфекцией, вопрос происхождения коронавируса не является принципиальным.

Он не критичен по отношению к тому, что они делают. То есть создают лекарства, создают вакцины, лечат больных, — сказал Нарышкин в интервью РИА Новости.

В настоящее время среди учёных нет консенсуса по поводу происхождения коронавируса. Во Всемирной организации здравоохранения неоднократно отмечали, что инфекция ещё не настолько хорошо изучена, чтобы делать однозначные выводы. Исследования этого вопроса продолжаются.

Вместе с тем практика такова, что в России высказываемые в Интернете утверждения об искусственной природе пандемии государственные органы называют фейком. Это обосновывают тем, что подобные утверждения безосновательны.

Ранее, как писал NEWS.ru, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко допустил теоретическую возможность искусственного происхождения COVID-19. По словам депутата Госдумы, ещё в 2013 году учёные из Китая и США лабораторно воспроизвели коронавирус.