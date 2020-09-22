Путин сделал Вашингтону предложение при всех

22 сентября президент России Владимир Путин в очередной раз выступил на сессии Генеральной ассамблеи ООН. В условиях продолжающегося распространения коронавируса мероприятие прошло в онлайн-режиме: участникам была представлена видеозапись обращения российского лидера, сделанная ещё на прошлой неделе. Как ранее и анонсировали в Кремле, главными темами речи президента стали глобальные вызовы, связанные с пандемией COVID-19.

Нынешняя сессия Генассамблеи — юбилейная, 75-я по счёту. До этого момента Владимир Путин выступал с трибуны ООН четыре раза — в 2000, 2003, 2005 и 2015 годах. 20 лет назад на «Саммите тысячелетия» российский президент, лишь незадолго до этого занявший пост, акцентировал внимание на проблеме терроризма, призвав решать проблему сообща. Спустя три года Путин вновь вернулся к этой теме, с сожалением отметив, что его призыв 2000-го не был услышан.

15 сентября 2005 года президент назвал терроризм «идейным наследником нацизма» и снова призвал ООН стать центром по координации борьбы с этой угрозой.

Речь пятилетней давности имела особый резонанс, поскольку прозвучала на фоне, пожалуй, самых серьёзных мировых потрясений прошедшего десятилетия: присоединения Крыма к России и борьбы с «Исламским государством» (ИГ, террористическая группировка, запрещённая в РФ). К тому моменту президент уже отошёл от привычных призывов к скоординированной борьбе с террористами и сместил акценты.

Так и хочется спросить тех, кто создал такую ситуацию: вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили? — обратился тогда Путин к ООН, недвусмысленно намекая на «дестабилизирующие действия» Запада.

За прошедшие годы отношения России и западных держав не претерпели серьёзных изменений, но, по крайней мере, и не ухудшились по сравнению с 2015-м, когда эффект от присоединения Крыма был сильнее, чем сейчас. Свою роль сыграло и распространение коронавируса, которое в некотором роде отодвинуло на второй план другие проблемы и поставило всё мировое сообщество перед необходимостью сотрудничества в противостоянии общей угрозе. «О чём сейчас можно говорить, выступая перед ООН? Вот о том самом беспрецедентном вызове, который бросила нам пандемия. И о тех многочисленных болячках человечества, которые эта пандемия обострила», — анонсировал выступление президента РФ его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По словам спикера Кремля, речь Путина была написана самим главой государства. При этом известно, что подготовка выступления обсуждалась президентом с членами Совета безопасности России.

Дональд Трамп Rick Bajornas/UN Photo

Речи Путина 22 сентября предшествовали обращения лидеров Бразилии, США, Турции, Китая, Чили, ЮАР и Кубы. Американский президент Дональд Трамп предсказуемо обрушился с критикой на КНР и потребовал ООН привлечь азиатскую республику к ответственности — из-за того, что Пекин якобы скрывает подлинную информацию о коронавирусе. Другие лидеры были более сдержаны, призывая к объединению усилий в борьбе с пандемией и к тому, чтобы на её фоне не забывать о других угрозах, например, о глобальном потеплении.

Начав своё выступление с темы важности устава ООН, российский лидер заявил, что «при сегодняшних хитросплетениях мировой политики организация достойно выполняет свою главную миссию — беречь мир, содействовать устойчивому развитию народов и континентов, помогать в преодолении локальных кризисов». Путин не мог обойти стороной и старую тему реформирования Совбеза. По его словам, Россия выступает за то, чтобы мнения всех стран широко учитывались, однако считает важным, чтобы орган «служил ключевым звеном системы глобального управления, чего нельзя обеспечить без сохранения права вето постоянных членов».

Экспертам ещё только предстоит в полной мере оценить и масштаб связанного с эпидемией социально-экономического шока, все его отдалённые последствия, — заметил президент РФ, говоря о новых угрозах. — Но уже сейчас очевидно, что восстанавливать глобальную экономику предстоит долго, очень долго. Причём далеко не всегда будут работать прежде опробованные антикризисные меры. Потребуются новые, нестандартные решения.

Тем не менее, Россию волнуют не только проблемы, связанные с последствиями распространения коронавируса. Приоритетным вопросом, который, по мнению Путина нужно разрешить как можно скорее, является продление договора СНВ-3, который истекает уже в феврале.

Первоочередной вопрос, который можно и нужно решить оперативно, – это, конечно, продление Договора России и США о стратегических наступательных вооружениях, истекающего в феврале 2021 года, совсем скоро, – заявил российский лидер. – Мы ведём такие переговоры с американскими партнёрами.

Кроме того, Кремль призвал к сдержанности в развёртывании новых ракетных систем. Отдельно президент РФ упомянул инициативу «о заключении юридически обязывающего соглашения с участием всех ведущих космических держав, которое предусматривало бы запрет на размещение оружия в космосе». Встречные шаги по конкретным вопросам, как заявил Путин, создали бы хорошую базу для разговора о стратегической стабильности.

Несмотря на то, что речи Путина на различных мировых площадках традиционно становятся объектом пристального внимания прессы — в первую очередь, российской, — их значение для глобальной ситуации и межгосударственных отношений переоценивать не стоит, отметил в разговоре с NEWS.ru эксперт по международной политике Владимир Фролов.