Путин попал в привилегированный список самых влиятельных людей мира

https://static.news.ru/photo/01e831fc-366f-11eb-8eb2-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Агентство Bloomberg помимо обычного списка топ-50 самых заметных людей года составило ещё один — предсказуемо достойных внимания. В этот рейтинг включён президент Владимир Путин.

Кроме российского лидера в списке значатся спортсмены, бизнесмены и другие мировые лидеры. Это президент США Дональд Трамп, его оппонент Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, британский премьер Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, глава КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Бразилии Жаир Болсонару и премьер Индии Нарендра Моди.

Включение определённых имен в Bloomberg-50 никого не удивит, поэтому мы составили для людей, наиболее предсказуемо достойных внимания, их собственный список, — говорится в сообщении агентства.

Отдельный, «традиционный» список влиятельных людей мира включает таких известный личностей, как основателя SpaceX Илона Маска, главу Amazon Джеффа Безоса, основателя Facebook Марка Цукерберга, главу Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта, гендиректора Apple Тима Кука.

В список топ-50 вошли генеральный прокурор США Уильям Барр, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, лидер республиканцев Митч Макконнел.

Ранее NEWS.ru сообщал, что журнал Time опубликовал список ста самых влиятельных людей мира по версии издания. В 2020 году россияне ни в одной из категорий не представлены.