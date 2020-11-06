Путин обсудил с президентом Аргентины российскую вакцину «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/5bb545d6-204d-11eb-8f1e-fa163e074e61_660.jpg Альберто Фернандес Фото: Christian Spicker via imago-images.de/Global Look press

Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону со своим аргентинским коллегой Альберто Фернандесом борьбу с коронавирусом и возможность использования российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Телефонный разговор состоялся по инициативе аргентинской стороны.

Подтверждён настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества между РФ и Аргентиной по всем основным направлениям, включая торгово-экономическую сферу, — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Уточняется, что особое внимание было уделено вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции. Кроме того, обсуждены перспективы реализации имеющихся договорённостей по использованию российской вакцины «Спутник V» в Аргентине.

Первая в мире российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа после успешного этапа клинических испытаний. Сейчас идёт её пострегистрационный период исследований на 40 тысячах добровольцев. Эта фаза завершится до конца 2022 года. 14 октября была зарегистрирована ещё одна вакцина — «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Над третьей работает центр имени Чумакова, и сейчас она проходит стадию испытаний. По словам главного научного сотрудника центра имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, препараты отличаются друг от друга способами создания, но суть у них одна. Все вакцины помогают организму выработать белок, который вызовет ответ иммунитета, писал NEWS.ru.