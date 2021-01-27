Путин назвал основную задачу в эпоху после пандемии

https://static.news.ru/photo/98eee300-6097-11eb-9f19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин назвал основную задачу мирового сообщества в эпоху после пандемии коронавирусной инфекции. По его словам, она заключается в том, чтобы люди могли выйти из бедности.

Российский лидер выступил с докладом на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он оценил глобальную экономическую ситуацию, отметив, что пандемия COVID-19 стала сама по себе серьёзным вызовом, но при этом она также обострила существовавшие проблемы.

Так, Путин обратил внимание на то, что за последние 30 лет в ряде развитых стран доходы более половины граждан в реальном выражении стагнировали и не росли. А стоимость услуг образования, здравоохранения увеличилась втрое. Глава государства пояснил, что миллионы людей даже в богатых странах перестали видеть перспективу развития своих доходов.

Пандемия коронавируса только обострила эти проблемы. В прошлом году падение глобальной экономики стало максимальным со времён Второй мировой войны. А потери рынка труда к июлю оказались эквивалентны почти 500 млн рабочих мест. Да, к концу года половину из них удалось восстановить — но всё-таки это почти 250 млн утраченных рабочих мест. Это очень большая и тревожная цифра, — подчеркнул Владимир Путин.

Вместе с тем он констатировал, что по оценкам Всемирного банка, к примеру, в Китае число граждан с более низкими доходами сократилось с 1,1 млрд человек в 1990 году до менее чем 300 млн человек в последние годы, что Путин назвал успехом Китая. Аналогичная ситуация, по его словам, сложилась и в России. В 1999 году в нашей стране было порядка 64 млн с низкими доходами, сейчас эта цифра составляет порядка 5 млн человек.

Также, как писал NEWS.ru, Путин считает, что существуют риски нарастания противоречий в экономике и политике в мире. Он отметил, что подобные противоречия могут проявляться практически во всех сферах. По его словам, распространение коронавируса ускорило структурные изменения в мировой экономике и политике, однако эти перемены начали формироваться и до пандемии.