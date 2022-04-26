Президент России Владимир Путин напомнил генсеку ООН Антониу Гутеррешу решение Международного суда по ситуации в Косово, которое, по его словам, все поддержали, передаёт его слова РИА Новости. Глава российского государства подчеркнул, что данное решение также распространяется на ДНР и ЛНР, которые решили реализовать право на самоопределение и провозглашение своего суверенитета и не стали обращаться к центральным властям.

Я лично читал все документы международного суда ООН по ситуации в Косово. Прекрасно помню решение международного суда, где написано, что при реализации права на самоопределение та или иная территория какого бы то ни было государства не обязана обращаться за разрешением на провозглашение своего суверенитета к центральным властям страны. Это было сказано в отношении Косово, и в этом состоит решение международного суда. И это решение было поддержано всеми, — напомнил он.