Пушков рассказал о кошмаре для НАТО из-за альянса AUKUS

США, Великобритания и Австралия в будущем могут проигнорировать сотрудничество с ЕС и НАТО и действовать самостоятельно. Об этом на своей официальной странице в Twitter сообщил сенатор Алексей Пушков. По его словам, это сотрудничество может привести к противостоянию, например, с Китаем.

Сенатор подчеркнул, что подобное развитие сценария может превратить «Североатлантический альянс в рудимент от XX века».

Кошмар для генсека Столтенберга и натовской бюрократии, — заключил Пушков.

В ночь на 16 сентября США, Великобритания и Австралия объявили, что собираются создать новый военный блок. Партнёрство в области обороны и безопасности назвали AUKUS, оно предполагает отказ Австралии от контракта с Францией на покупку неатомных подлодок. Власти страны приняли решение купить эту технику у США.

Во Франции посчитали такой шаг «ножом в спину». После этого Париж отозвал своих послов в Австралии и США для консультаций.