Пушков рассказал о кошмаре для НАТО из-за альянса AUKUS
Сона Рустамова
Сона Рустамова
12:27, 19 сентября 2021
Сенатор Алексей ПушковФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
США, Великобритания и Австралия в будущем могут проигнорировать сотрудничество с ЕС и НАТО и действовать самостоятельно. Об этом на своей официальной странице в Twitter сообщил сенатор Алексей Пушков. По его словам, это сотрудничество может привести к противостоянию, например, с Китаем.
Сенатор подчеркнул, что подобное развитие сценария может превратить «Североатлантический альянс в рудимент от XX века».
Кошмар для генсека Столтенберга и натовской бюрократии, — заключил Пушков.
В ночь на 16 сентября США, Великобритания и Австралия объявили, что собираются создать новый военный блок. Партнёрство в области обороны и безопасности назвали AUKUS, оно предполагает отказ Австралии от контракта с Францией на покупку неатомных подлодок. Власти страны приняли решение купить эту технику у США.
Во Франции посчитали такой шаг «ножом в спину». После этого Париж отозвал своих послов в Австралии и США для консультаций.