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Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор призвал поддержать Израиль

20:16, 17 мая 2021
Вячеслав Моше Кантор Вячеслав Моше Кантор Фото: Пресс-служба ЕЕК

Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор призвал демократические страны Европы и международное сообщество поддержать Израиль.

Никакие другие правители в истории не допускали такой свободы отправления религиозных культов для представителей всех народов и религий в Иерусалиме, как государство Израиль, — сказал Вячеслав Моше Кантор.

По его мнению, сейчас эта свобода находится под угрозой.

Массовые беспорядки, подстрекательство и насилие — это не отправление религиозного культа, и независимо от того, где они происходят, правоохранительные органы должны иметь возможность обеспечить безопасность и порядок для всех, — добавил Вячеслав Моше Кантор.

ЕЕК выразил полную солидарность с Израилем, который продолжает подвергаться ракетным обстрелам мирного населения и нападениям со стороны ХАМАС.

Как отметил Вячеслав Моше Кантор, ни одно государство в мире не может допустить, чтобы его граждане становились жертвами насильственных посягательств подобного рода. «Мы полностью поддерживаем израильское правительство в его оборонительных действиях, направленных на то, чтобы избавить страну от этих непрекращающихся угроз», — заявил он.

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