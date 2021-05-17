Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор призвал поддержать Израиль

Фото: Пресс-служба ЕЕК

Представители США вновь заблокировали принятие заявления Совбеза ООН для прессы по конфликту Израиля и Палестины. Об этом заявили РИА Новости источники в Совбезе ООН.

Договорённости по заявлению достичь не удалось, — сообщил источник агентства. Ещё один собеседник рассказал, что США не поддерживают каких-либо документов Совбеза. Позиция Вашингтона следующая: они работают над деэскалацией конфликта в...