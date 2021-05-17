Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор призвал поддержать Израиль

Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор призвал демократические страны Европы и международное сообщество поддержать Израиль.
Никакие другие правители в истории не допускали такой свободы отправления религиозных культов для представителей всех народов и религий в Иерусалиме, как государство Израиль, — сказал Вячеслав Моше Кантор.
По его мнению, сейчас эта свобода находится под угрозой.
Массовые беспорядки, подстрекательство и насилие — это не отправление религиозного культа, и независимо от того, где они происходят, правоохранительные органы должны иметь возможность обеспечить безопасность и порядок для всех, — добавил Вячеслав Моше Кантор.
ЕЕК выразил полную солидарность с Израилем, который продолжает подвергаться ракетным обстрелам мирного населения и нападениям со стороны ХАМАС.
Как отметил Вячеслав Моше Кантор, ни одно государство в мире не может допустить, чтобы его граждане становились жертвами насильственных посягательств подобного рода. «Мы полностью поддерживаем израильское правительство в его оборонительных действиях, направленных на то, чтобы избавить страну от этих непрекращающихся угроз», — заявил он.