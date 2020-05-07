Президент Азербайджана предложил провести сессию ГА ООН по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/87013526-9036-11ea-922f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев предложил созвать специальную сессию Генассамблеи ООН для обсуждения на уровне глав государств общих усилий международного сообщества в борьбе с COVID-19.

Он также добавил, что Баку предпринимает и другие усилия, направленные на победу над пандемией. В частности, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) будет выделено $5 млн для оказания помощи наиболее уязвимым перед эпидемией странам.

Алиев отметил, что это уже второй донорский взнос. Первый был сделан в марте в том же размере, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в ООН спрогнозировали библейский голод из-за пандемии коронавируса. По мнению исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли, он затронет 130 млн человек.

В мире более 3,6 млн инфицированных COVID-19, более 257 тысяч умерли, более 1,2 млн выздоровели.

В России, согласно последним данным, около 166 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 21,3 тысячи человек, умерли — 1,5 тысячи. В Москве более 85,9 тысячи заразившихся, 8,4 тысячи выздоровели, 866 умерли.