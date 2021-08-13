Президент Афганистана отказался от полномочий и покинул страну

Афганский президент Ашраф Гани покинул страну. Он окончательно отказался от своих полномочий. Об этом сообщает местное издание TOLO News.

Куда политик направился , неизвестно. Источник РИА Новости заявил, что Гани согласился покинуть свой пост.

Президент Гани согласился уйти в отставку, заявив, что боевые действия в Кабуле невозможны, — добавил источник.

Издание «Азия плюс» утверждает , что политик улетел в Таджикистан. Журналисты ссылаются на чиновника правительства Афганистана Саджада Нуристани. Якобы Гани сопровождает советник по национальной безопасности Хамдулла Мухиб и глава администрации Фазл Махмуд Фазли. Официального подтверждения этому нет.

Власть должна перейти к переходному правительству. Его возглавит бывший министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джалали. Позже источник РИА Новости заявил, что эта информация не соответствует действительности и является слухами.

Талибы вошли в Кабул 15 августа. Город был взят без перестрелок и боёв. Гани начал переговоры с «Талибаном» (запрещён в РФ) и представителями США о передачи власти. Представители афганского правительства отправятся в Катар для достижения соглашения с политическим офисом движения. В составе делегации находится глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла, который станет посредником на переговорах.