Президент Афганистана отказался от полномочий и покинул страну

Афганский президент Ашраф Гани покинул страну. Он окончательно отказался от своих полномочий. Об этом сообщает местное издание TOLO News.
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Президент Гани согласился уйти в отставку, заявив, что боевые действия в Кабуле невозможны, — добавил источник.
Издание «Азия плюс»
Власть должна перейти к переходному правительству. Его возглавит бывший министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джалали. Позже источник РИА Новости заявил, что эта информация не соответствует действительности и является слухами.
Талибы вошли в Кабул 15 августа. Город был взят без перестрелок и боёв. Гани начал переговоры с «Талибаном» (запрещён в РФ) и представителями США о передачи власти. Представители афганского правительства отправятся в Катар для достижения соглашения с политическим офисом движения. В составе делегации находится глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла, который станет посредником на переговорах.