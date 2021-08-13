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Президент Афганистана отказался от полномочий и покинул страну

16:21, 15 августа 2021
Президент Афганистана отказался от полномочий и покинул страну Афганский президент Ашраф Гани Фото: Afghan Presidential Palace/Global Look Press
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Афганский президент Ашраф Гани покинул страну. Он окончательно отказался от своих полномочий. Об этом сообщает местное издание TOLO News.

Куда политик направился, неизвестно. Источник РИА Новости заявил, что Гани согласился покинуть свой пост.

Президент Гани согласился уйти в отставку, заявив, что боевые действия в Кабуле невозможны, — добавил источник.

Издание «Азия плюс» утверждает, что политик улетел в Таджикистан. Журналисты ссылаются на чиновника правительства Афганистана Саджада Нуристани. Якобы Гани сопровождает советник по национальной безопасности Хамдулла Мухиб и глава администрации Фазл Махмуд Фазли. Официального подтверждения этому нет.

Власть должна перейти к переходному правительству. Его возглавит бывший министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джалали. Позже источник РИА Новости заявил, что эта информация не соответствует действительности и является слухами.

Талибы вошли в Кабул 15 августа. Город был взят без перестрелок и боёв. Гани начал переговоры с «Талибаном» (запрещён в РФ) и представителями США о передачи власти. Представители афганского правительства отправятся в Катар для достижения соглашения с политическим офисом движения. В составе делегации находится глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла, который станет посредником на переговорах.

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