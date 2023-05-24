«Представление провалилось»: экс-аналитик ЦРУ о поражении ВСУ в Артемовске Экс-аналитик ЦРУ Биб: тактика Зеленского по удержанию Артемовска провалилась

Фото: Peter Druk / XinHua / Global Look Press

Бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб рассказал Responsible Statecraft, что в США не поняли решения Владимира Зеленского удерживать Артемовск. По его словам, тактика украинского президента провалилась. Эксперт отметил, что многие западные военные эксперты, а также аналитики Пентагона давно призывали вывести войска из города.

Зеленский, по сути, отклонил этот совет и решил отправить туда еще больше солдат, в том числе лучших украинских военнослужащих, чтобы попытаться удержать Артемовск. Он устроил из этого своеобразное театральное представление. <...> Что ж, все это провалилось, — сказал Биб.

Специалист добавил, что в Вашингтоне «качают головой», думая о решениях Зеленского.

20 мая пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина о том, что российские силы полностью взяли под свой контроль Артемовск. Он отметил, что военная операция в городе длилась 224 дня.

Позже президент России Владимир Путин поздравил с взятием Артемовска ЧВК «Вагнер» и всех военнослужащих подразделений ВС РФ.