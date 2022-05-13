«Прагматизм»: политолог об отношении Грузии к России Политолог Мартынов заявил, что Грузия демонстрирует трезвость мышления в отношениях с Россией

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Руководство Грузии демонстрирует удивительную трезвость мышления, заявил NEWS.ru директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Таким образом он прокомментировал обещание грузинского премьер-министра Ираклия Гарибашвили не открывать «второго фронта» против России.

Я уверен, что данная позиция Грузии продиктована исключительно интересами грузинского народа, никакой особой симпатии к России там нет и не наблюдается, но позиция на удивление трезвая, прагматизм, да и только, — сказал Мартынов.

Гарибашвили ранее пообещал народу Грузии долгосрочный мир с Россией. Он отметил, что страна намерена сохранить стабильность в регионе и поддерживать мир.

Причиной для данного заявления послужил призыв секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова развязать конфликт на Кавказе. Представитель киевского руководства не стал скрывать, что особые надежды он возлагает на Грузию, которой пора, по его мнению, «возвращать свои территории» — Абхазию и Южную Осетию.