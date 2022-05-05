FT: Эрдоган повысил свою значимость как посредник для стран НАТО FT: посредничество Турции между Россией и Украиной повысило рейтинг Эрдогана

Реджеп Тайип Эрдоган / Фото tccb.gov.tr

Посредничество Анкары в кризисе между Россией и Украиной повысило значимость Турции в качестве посредника в глазах стран — членов НАТО, пишет Financial Times. Глава республики Реджеп Тайип Эрдоган воспользовался этой возможностью, чтобы повысить свой рейтинг на грядущих президентских и парламентских выборах, которые состоятся в июне 2023 года.

Турция повысила своё значение как посредник в глазах стран НАТО, и Эрдоган воспользовался этой возможностью, — говорится в статье.

Издание привело слова неназванного представителя оппозиции, который отметил, что если бы выборы в Турции состоялись в прошлом году, то оппозиция бы имела шансы на победу. Однако сейчас «уверенность в этом немного уменьшилась». По словам собеседника, теперь кандидатам от оппозиции предстоит столкнуться с хитрым и опытным политиком, который является самым популярным в стране.

28 апреля между президентом России Владимиром Путиным и Эрдоганом состоялся телефонный разговор, в ходе которого последний заявил, что Анкара готова выступить в роли посредника между Киевом и Москвой и взять на себя инициативу по урегулированию конфликта на Украине. Позже турецкий лидер добавил, что в Анкаре или Стамбуле может состояться встреча главы российского государства с президентом Украины Владимиром Зеленским.