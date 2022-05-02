Эрдоган: решения по востоку Украины будут приняты в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / Фото Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

↵Решения по востоку Украины могут быть приняты в ходе встречи в Турции российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводит CNN Türk. Он добавил, что такая встреча может состояться в Анкаре или Стамбуле.

Наше желание — собрать президентов России и Украины в Стамбуле или Анкаре. Местом, где будут приняты решения относительно востока Украины, станет Турция, — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер также отметил, что на текущей неделе возможны его телефонные переговоры с Путиным. Какие именно вопросы он планирует обсудить с президентом России, Эрдоган не раскрыл.

Ранее президент Турции уже заявлял о готовности Анкары выступить в качестве посредника между Киевом и Москвой и взять на себя инициативу по урегулированию конфликта на Украине. Он подчёркивал, что мир в регионе должен быть установлен в кратчайшие сроки.