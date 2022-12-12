Посольство РФ отвергло слова главы МИД Британии о поставках оружия из Ирана

Российское посольство в Лондоне раскритиковало заявления главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли о военном сотрудничестве Ирана и РФ, передает ТАСС. Дипломаты назвали заявления министра «целиком надуманными». В российской дипмиссии добавили, что Москва соблюдает национальное законодательство и нормы международного права при сотрудничестве с другими странами.

Британской стороне хорошо известно, что инсинуации о военных поставках Ирана в Россию, которые якобы осуществляются в обмен на российскую военно-техническую поддержку, являются целиком надуманными, — рассказали в посольстве.

В ответ в дипмиссии указали на то, что правительство Великобритании продолжает накачивать оружием Киев. По словам дипломатов, такая помощь только «отдаляет завершение боевых действий», а также наносит ущерб мирному населению Донбасса.

Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил, что Запад на заседании СБ ООН по поставкам оружия Киеву не смог ничего сказать. Дипломат добавил, что его удивила такая реакция, так как на заседании были приведены неоспоримые факты и свидетельства. Представитель России отметил, что американские налогоплательщики высоко оценят дальнейшие усилия Вашингтона по накачиванию Украины оружием.