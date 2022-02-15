Британское правительство должно извиниться за ложь всему мировому сообществу и своим подданным. Об этом написала представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале, ответит таким образом главе МИД Великобритании о том, что Лондон поверит в мирные намерения Москвы, когда российские войска будут отведены от украинской границы.

Британской стороне пора извиниться за всю ту ложь, которую наговорили её официальные лица своим подданным и мировому сообществу, — заявила она.

Захарова добавила, что Россия не и не подводила войска к границам Соединённого королевства, а «напасть, по мнению предыдущего поколения лондонской политической мысли, на Британию сумели в районе солсберецких шпилей».

Ранее cообщалось, что Великобритания перевела чаcть своих дипломатов из Киева во Львов, поскольку Россия якобы может вторгнуться на Укрaину в любой момент.

Ранее стало известно, что Лиз Трасс допустила курьёзную географическую ошибку в ходе закрытой части переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Когда британский министр говорила Лаврову о необходимости отвести российские войска от украинской границы, она заявила, что не признаёт суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями.