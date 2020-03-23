https://static.news.ru/photo/96128064-6d0a-11ea-8e99-fa163e074e61_660.jpg Майкл Помпео Фото: Al Drago/Keystone Press Agency/Global Look Press

Государственный секретарь США Майкл Помпео выступил с критикой в адрес властей Ирана. Глава Госдепа считает, что руководство страны замалчивает информацию о ситуации с коронавирусной инфекцией, чем подвергает «большему риску» как местное население, так и остальной мир.

По словам дипломата, Тегеран не предпринял решительных действий, а предоставляемая им информация о количестве заражённых и умерших от COVID-19 не является прозрачной. Госсекретарь Соединённых Штатов подчеркнул, что верховный и духовный лидер Ирана Али Хаменеи отказался от предложенной Вашингтоном помощи.

Хаменеи отклонил это предложение, потому что он неустанно работает над придумыванием теорий заговора и ставит идеологию выше иранского народа, — сказано в заявлении Помпео.

FACT: The Iranian regime ignored repeated warnings from its own health officials, and denied its first death from the #WuhanVirus for at least nine days. The regime continues to lie to the Iranian people and the world about the number of cases and deaths. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) March 23, 2020

Хаменеи считает предложение о помощи со стороны американцев странным. Свою позицию он объясняет тем, что население США само испытывает трудности со сдерживанием пандемии, писал NEWS.ru.