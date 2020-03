По словам дипломата, Тегеран не предпринял решительных действий, а предоставляемая им информация о количестве заражённых и умерших от COVID-19 не является прозрачной. Госсекретарь Соединённых Штатов подчеркнул, что верховный и духовный лидер Ирана Али Хаменеи отказался от предложенной Вашингтоном помощи.

FACT: The Iranian regime ignored repeated warnings from its own health officials, and denied its first death from the #WuhanVirus for at least nine days. The regime continues to lie to the Iranian people and the world about the number of cases and deaths.