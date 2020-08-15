Помпео призвал страны Европы запретить въезд членам «Хезболлы»

https://static.news.ru/photo/774912e4-df0e-11ea-bba9-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: twitter.com/SecPompeo

Руководитель Госдепартамента США Майк Помпео призвал европейские страны последовать примеру Литвы в отношении «Хезболлы». Вильнюс ранее запретил лицам, связанным с военизированной ливанской группировкой въезд на территорию страны.

В МИД Литвы объяснили, что запрет, введённый на 10 лет, является знаком солидарности с позицией Соединённых Штатов, Великобритании, Германии и Нидерландов.

Литва предприняла важный шаг, полностью запретив «Хезболлу» как террористическую организацию на своей территории. Мы призываем наших европейских партнёров последовать примеру Литвы и воспрепятствовать деятельности группировки в Европе, — написал Помпео в Twitter.

Lithuania took an important step in banning Hizballah in its entirety as a terrorist organization from its territory. We urge our European partners to follow Lithuaniaâs example and prevent it from operating in Europe. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 15, 2020

«Хезболла» считается террористической организацией в США, Великобритании, Германии, Нидерландах, Канаде, Израиле, Австралии и Египте. В России применять подобный статус к группировке отказываются, мотивируя это тем, что она не совершала терактов на территории РФ. Также Москва считает «Хезболлу» законной общественно-политической силой, так как она имеет представителей в парламенте Ливана.

Как передавал NEWS.ru, генсек «Хезболлы» Хасан Насрулла опроверг информацию о хранении организацией запасов оружия в Бейруте. Сообщения об этом появились в СМИ после мощного взрыва, прогремевшего в столице Ливана 4 августа.