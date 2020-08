Помпео призвал страны Европы запретить въезд членам «Хезболлы»

В МИД Литвы объяснили, что запрет, введённый на 10 лет, является знаком солидарности с позицией Соединённых Штатов, Великобритании, Германии и Нидерландов.

Lithuania took an important step in banning Hizballah in its entirety as a terrorist organization from its territory. We urge our European partners to follow Lithuania’s example and prevent it from operating in Europe.