Политолог рассказал, как Турция обыграет США Политолог Асафов: США не смогут наказать Турцию за помощь России

Фото: IMAGO/AK Party apaimages//Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

В США идут разговоры о наказании Турции за ее помощь России в обходе введенных санкций, однако дальше угроз дело не пойдет, считает политолог Александр Асафов. В беседе с «360» он напомнил, что Турция является крупнейшим игроком НАТО в Черноморском регионе и не оставит без ответа любые меры.

Как пояснил эксперт, в США выяснили, что российскую нефть доставляют в Турцию, где переливают и смешивают с другой, тем самым выводя из-под ограничений. Это вызывает недовольство в Вашингтоне, однако там осознают, что турецко-российское сотрудничество от этого не прекратится. Политолог отметил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган много лет проводит самостоятельную политику, не прислушиваясь к доводам Запада, поэтому вероятность давления США на него исключена.

В Черноморском регионе Турция остается сильнейшей страной НАТО, и американцы это прекрасно осознают. <...> Турция продолжит сотрудничество с Россией и не понесет никакого наказания. Потому в обмен на любые действия деструктивного характера Турция может поставить на «стоп» ряд важных для НАТО процессов, — пояснил политолог.

Ранее турецкий политолог Мехмет Перинчек назвал большой ошибкой передачу Анкарой Киеву командиров полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По его словам, напряженность в отношениях между Турцией и Россией выгодна только для Запада, поэтому власти должны в срочном порядке разрешить все разногласия.