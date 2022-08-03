Политолог предсказал новый этап экономической войны США и Китая Политолог Мендкович предсказал новый этап экономической войны США и Китая из-за Пелоси

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США и Китай могут вступить в новый этап экономической войны из-за провокационного визита спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, убежден глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Он также добавил, что на данный момент сотрудничество Китая и Тайваня под ударом, пишет Lenta.ru.

Специалист отметил, что с момента приземления Пелоси прошло чуть меньше суток, а Китай уже принял решение об ограничении поставок ряда товаров на Тайвань, а также инвестиционной активности США. По его словам, это означает, что вскоре последуют новые меры, причем более широкого спектра.

Должен подчеркнуть, что здесь ключевой вопрос не только и не столько ограничений против Тайваня, но и обострения торговой войны США и Китая, которая в новых условиях может стать гораздо более серьезной, чем это было в 2018 году, — считает политолог.

Глава МИД Китая Ван И заявил, что визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань является «абсолютным фарсом». Он отметил, что США под флагом демократии осуществляют вмешательство во внутренние дела КНР. Глава ведомства предупредил, что «играющие с огнем точно добром не кончат», и пообещал наказать «обидчиков Китая».