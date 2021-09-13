Политолог предсказал итог встречи Путина с Зеленским

Президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский не готовы к компромиссам, их встреча лишена смысла. Об этом заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Руслан Бортник в беседе с Lenta.ru.

На самом деле, стороны не готовы идти на какие-либо компромиссы не только по Крыму и Донбассу, но и по торговле, гуманитарным вопросам и по всему комплексу накопившихся между Украиной и Россией проблем, — цитирует его издание.

По его словам, Крым — лишь формальный камень преткновения, стороны не смогут договориться ни по одному вопросу. Россия считает, что находится в выгодной позиции и время работает на неё, на Украине же любой шаг Зеленского навстречу Москве будет встречен в штыки радикально настроенным спектром общества. Однако ни Украина, ни Россия не могут открыто выступить с отказом от переговоров, поскольку это будет чревато обвинениями в неконструктивности.

Ранее стало известно, что у России есть план по присоединению Украины. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, Москва ещё до событий 2014 года готовилась к «захвату» украинских территорий и это не ограничивалось только Крымом или востоком Украины.