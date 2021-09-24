Полицейский рассказал, карантин в какой стране стал самым тяжёлым в мире

Офицер полиции Лондонского Сити Эндрю Дэвис рассказал NEWS.ru, в какой стране мира был самый тяжёлый карантин из-за пандемии коронавируса. Он заявил, что соблюдение ограничений сложнее всего далось британцам, которые пережили «три строжайших локдауна».

У нас было жёстко, три строжайших локдауна. Во время второго, как показало одно из исследований, моральная обстановка в Великобритании была самой тяжёлой в мире — настолько было грустно от всех запретов. Было много депрессивных состояний, суицидов, разводов, — рассказал Эндрю Дэвис.

Эндрю Дэвис и Карина Дэвис kari_in_london/instagram.com

Он отметил, что потом «потихоньку жизнь вошла в своё русло и вакцинация прошла без проблем». По словам Дэвиса, сейчас почти все ограничения в Англии уже сняты, за исключением масочного режима, «но и с масками сегодня единицы».

Ранее власти Великобритании согласились с рекомендацией врачей о вакцинации подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Предполагается использование одной дозы Pfizer/BioNTech. Вакцинировать подростков будут в школах с согласия их родителей. При этом решение остаётся за ребёнком.