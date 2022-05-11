Поклонская выразила соболезнования в связи со смертью Леонида Кравчука

Леонид Кравчук / Фото leonid-kravchuk.com.ua

Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская выразила в своём Telegram-канале соболезнования в связи со смертью первого президента Украины Леонида Кравчука. По её мнению, с именем Кравчука и других политиков, которых не стало в этом году, связана целая эпоха.



Я уверена, что Леонид Макарович хотел и искренне желал мира Украине и России, — подчеркнула Поклонская.

Первый украинский президент умер 10 мая в возрасте 88 лет. Под его руководством Верховный совет республики принял акт провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года. В должности президента Кравчук пребывал с 5 декабря 1991 года по 19 июля 1994 года. На этой должности его сменил Леонид Кучма.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее отметил умение политика «находить мудрые слова и говорить их так, чтобы услышали все украинцы». По его словам, Кравчук не был просто политиком или исторической фигурой, он «всегда был с народом», что особенно важно в сложные, кризисные моменты. Зеленский добавил, что Кравчук знал цену свободы и «всем сердцем» желал мира своей стране.

Посол ЛНР в Москве Родион Мирошник, в свою очередь, заявил, что бывший президент Украины являлся одним из тех, кто привёл страну к её нынешнему состоянию. Он назвал его «политическим флюгером», который подстраивался под ситуацию. Дипломат добавил, что Кравчук был одним из соавторов проекта «Украина», который привёл к нынешнему конфликту. Он также напомнил, что бывший президент принимал участие и в минском переговорном процессе, где сыграл, по мнению Мирошника, «очень неблаговидную роль в блокировании и забалтывании мирных договорённостей».